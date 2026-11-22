रिलीज से 5 दिन पहले टली रश्मिका की फिल्म

रश्मिका मंदाना की 'मैसा' रिलीज से 5 दिन पहले टली, निर्माताओं ने बताई फैसले की वजह

लेखन सयाली 04:49 pm Nov 22, 202604:49 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना की नई फिल्म 'मैसा' का प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था, जो 27 नवंबर को आने वाली थी। हालांकि, रिलीज से महज 5 दिनों पहले ही इसे टाल दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की है। इसकी रिलीज की नई तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है और रश्मिका ने माना कि उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता था।