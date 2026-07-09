रश्मिका मंदाना ने 'मायसा' के लिए झोंकी जान, बैंकॉक में लिया इस चीज का प्रशिक्षण मनोरंजन Jul 09, 2026

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी आने वाली फिल्म 'मायसा' के लिए एक बड़ा अंडरवाटर सीन (पानी के भीतर) शूट किया है। यह एक एक्शन थ्रिलर है, जो साल 2026 में रिलीज होगी।

वह इसमें एक गोंड जनजाति की लड़की का चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रही हैं। इस किरदार में ढेर सारे शारीरिक स्टंट्स और गहरे भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे।

फिल्म की टीम ने इस शूट को 'एक्साइटिंग' बताया है और देखकर लगता है कि यह फिल्म बेहद दमदार और रोमांचक होगी।