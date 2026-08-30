राशा थडानी के 'उई अम्मा' का ऐसा खुमार, निर्माताओं ने रातों-रात टाली 'लाइकी लाइका' की रिलीज

फिल्म 'लाइकी लाइका' की रिलीज डेट टलने की मुख्य वजह राशा थडानी की लोकप्रियता है। निर्माता उनकी पहली फिल्म 'आजाद' के सुपरहिट गाने 'उई अम्मा' की सफलता को भुनाना चाहते हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस फिल्म में राशा एक डांसर का किरदार निभा रही हैं। 'उई अम्मा' में उनके डांस को मिली जबरदस्त तारीफ के बाद निर्माताओं ने राशा पर एक स्पेशल डांस नंबर शूट करने का फैसला किया है। इसी वजह से फिल्म को आगे बढ़ाया गया है।