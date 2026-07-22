स्नूप डॉग की बायोपिक को मिली रिलीज तारीख

रैप स्नूप डॉग की कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखेगी, बायोपिक की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Jul 22, 202611:48 am

क्या है खबर?

मशहूर अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग की जिंदगी पर बायोपिक बन रही है, जिसे 'स्नूप' नाम दिया गया है। इसके निर्देशन की कमान क्रेग ब्रेवर ने संभाली है, जबकि स्नूप का किरदार जोनाथन डेविस निभाएंगे। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस बायोपिक की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें स्नूप के रैपर से वैश्विक आइकन बनने तक का सफर दिखाया जाएगा।