रैपर शेंटी शर्मा का यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ

रैपर शेंटी शर्मा का यूट्यूब चैनल डिलीट, क्या CJP के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा है संबंध?

लेखन ज्योति सिंह 02:59 pm Jul 20, 202602:59 pm

क्या है खबर?

रैपर और डिजिटल क्रिएटर शेंटी शर्मा को बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर टिप्पणी करने के बाद, उनका करीब 11 साल पुराना यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। शेंटी ने निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि उनका चैनल स्थायी रूप से डिलीट किया गया है और उसे अब बहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यूट्यूब ने चैनल हटाने का सटीक कारण अभी नहीं बताया है।