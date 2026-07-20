शबाना आजमी CJP के मार्च में शामिल हुईं

CJP के विरोध मार्च में पहुंची शबाना आजमी, बॉलीवुड की अनुपस्थिति पर दिया करारा जवाब

लेखन ज्योति सिंह 02:16 pm Jul 20, 202602:16 pm

क्या है खबर?

शबाना आजमी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वह 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च में शामिल हुईं और मीडिया से आग्रह किया कि वे प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। बॉलीवुड की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाकर आंदोलन से ध्यान न भटकाएं। PTI से बातचीत में उन्होंने कहा, "हम सभी यहां शांतिपूर्ण विरोध के लिए आए हैं। यह हमारा हक है, जो हमें संविधान ने दिया है।"