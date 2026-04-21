कान्ये वेस्ट इस दिन भारत में देंगे प्रस्तुति

रैपर कान्ये वेस्ट ने भारत में कॉन्सर्ट पर लगाई मुहर, जानिए कब-कहां देंगे प्रस्तुति

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Apr 21, 202602:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, वो जल्द ही खत्म होने वाला है। मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट ने अपने भारत दौरे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उनका कॉन्सर्ट दिल्ली में आयोजित होगा। पहले 'ये लाइव इन इंडिया' टूर का आयोजन 29 मार्च, 2026 को होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। अब रैपर ने एक आधिकारिक पोस्ट जारी करते हुए कॉन्सर्ट की तारीख और जगह का पता बता दिया है।