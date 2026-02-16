LOADING...
मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट पहली बार भारत में देंगे प्रस्तुति, जानिए कब-कहां होगा कार्यक्रम
लेखन ज्योति सिंह
Feb 16, 2026
04:02 pm
क्या है खबर?

दुनियाभर में अपने रैप के लिए मशहूर कान्ये वेस्ट को लाइव प्रस्तुति देते हुए उनके भारतीय फैंस भी देख सकेंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता के कॉन्सर्ट का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है। जल्द ही रैपर भारत आ रहे हैं और दिल्ली में अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देंगे। उनके कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस खबर ने फैंस का उत्साह अभी से सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

इस दिन होगा कान्ये वेस्ट का लाइव कॉन्सर्ट

आयोजकों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रैपर कान्ये के कॉन्सर्ट से जुड़ी जानकारियों को साझा किया है। इसमें बताया गया है कि रैपर 29 मार्च, 2026 को भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी पहली प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया, 'भारत। अब समय आ गया है। ये लाइव... 29 मार्च | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली।' इस बड़ी घोषणा पर फैंस भी अपना प्यार लुटा रहे हैं।

यहां देखिए पोस्ट

टिकट बिक्री

इस दिन से शुरू होगी टिकटों की बिक्री

इस कार्यक्रम का आयोजन व्हाइटफॉक्स, प्लश एंटरटेनमेंट और विजक्राफ्ट द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फैंस 18 फरवरी से टिकट खरीद सकेंगे। यह सुविधा जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगी। बता दें, भारत में भले ही कान्ये पहली बार प्रस्तुति देने जा रहे हों, लेकिन यहां आ वह पहले भी चुके हैं। 2009 के बाद, 2012 में उन्होंने अपने फैशन लेबल ब्रेंड के प्रमोशन के लिए भारत दौरा किया था।

