रैपर कान्ये वेस्ट भारत में करेंगे परफॉर्म

मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट पहली बार भारत में देंगे प्रस्तुति, जानिए कब-कहां होगा कार्यक्रम

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Feb 16, 202604:02 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में अपने रैप के लिए मशहूर कान्ये वेस्ट को लाइव प्रस्तुति देते हुए उनके भारतीय फैंस भी देख सकेंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता के कॉन्सर्ट का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है। जल्द ही रैपर भारत आ रहे हैं और दिल्ली में अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देंगे। उनके कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस खबर ने फैंस का उत्साह अभी से सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है।