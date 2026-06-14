प्रिंस नरुला पर लगा पैसे हड़पने का आरोप

प्रिंस नरुला पर रैपर हिटजोन ने लगाया पैसे हड़पने का आरोप, सबूत दिखाकर खोली पोल

लेखन नेहा शर्मा 09:50 pm Jun 14, 202609:50 pm

क्या है खबर?

अभिनेता और रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नरुला नए विवाद में फंस गए हैं। रैपर हिटजोन ने सोशल मीडिया पर उन पर पैसे न देने का आरोप लगाया है। रैपर का दावा है कि उन्होंने प्रिंस के 2 गानों को लिखने और उन पर काम करने में अपना योगदान दिया था, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। अपने दावों को सच साबित करने के लिए रैपर ने सबूत के तौर पर कुछ वॉयस नोट्स भी साझा किए हैं।