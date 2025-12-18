'धुरंधर': 'FA9LA' ने चमकाई रैपर फ्लिपराची की किस्मत, बॉलीवुड में लगी ऑफरों की लाइन
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' जितनी चर्चा बटाेर रही है, इसका गाना 'FA9LA' भी लोगों का प्यार हासिल कर रहा है। अक्षय खन्ना अभिनीत इस गाने के क्लिप आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आलम यह है कि लोगों ने ट्रेंडिंग गाने 'FA9LA' पर AI की मदद से रील्स तक बनाना शुरू कर दिया है। वैसे बता दें कि यह सफलता सिर्फ अक्षय तक सीमित नहीं है, बल्कि रैपर फ्लिपराची की किस्मत भी चमक उठी है।
प्रस्ताव
फ्लिपराची को बॉलीवुड में मिल रहे प्रस्ताव
टाइम्स नाउ से बातचीत में रैपर फ्लिपराची ने खुलासा किया है कि 'FA9LA' की सफलता ने बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा, "धुरंधर की रिलीज के बाद FA9LA की सफलता के बाद से मुझे भारत में प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं। हम बस भारत आने और मंच पर धमाल मचाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं।" 'FA9LA' की सफलता का एक और बड़ा कारण, अक्षय का डांस है।
रिकॉर्ड
'FA9LA' ने स्पॉटिफाई पर बनाया रिकॉर्ड
हाल ही में, रैपर फ्लिपराची ने बताया था कि उनका गाना 'FA9LA' स्पॉटिफाई पर भी धाक जमा चुका है। स्पॉटिफाई की वायरल 50 ग्लोबल सूची में यह गाना नंबर-1 पर ट्रेंड हुआ, जिससे इसकी प्रसिद्धी का आंकलन किया जा सकता है। दरअसल इस सूची में, विश्व स्तर पर सबसे जल्दी लोकप्रियता हासिल करने वाले गाने शामिल होते हैं। 'धुरंधर' की बात करें तो यह बॉक्स ऑफिस पर 13 दिनों में 437 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।