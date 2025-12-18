'धुरंधर': 'FA9LA' ने चमकाई रैपर फ्लिपराची की किस्मत, बॉलीवुड में लगी ऑफरों की लाइन

'FA9LA' ने चमकाई रैपर फ्लिपराची की किस्मत

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Dec 18, 202510:51 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' जितनी चर्चा बटाेर रही है, इसका गाना 'FA9LA' भी लोगों का प्यार हासिल कर रहा है। अक्षय खन्ना अभिनीत इस गाने के क्लिप आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आलम यह है कि लोगों ने ट्रेंडिंग गाने 'FA9LA' पर AI की मदद से रील्स तक बनाना शुरू कर दिया है। वैसे बता दें कि यह सफलता सिर्फ अक्षय तक सीमित नहीं है, बल्कि रैपर फ्लिपराची की किस्मत भी चमक उठी है।