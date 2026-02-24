रैपर फ्लिपराची ने मुंबई कॉन्सर्ट से पहले 'FA9LA' को याद किया, बोले- कभी नहीं सोचा था...

प्रतिक्रिया

'FA9LA' की अपार सफलता पर फ्लिपराची ने प्रतिक्रिया दी

IANS से बातचीत में, जब फ्लिपराची से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि 'FA9LA' उन लाखों लोगों तक पहुंचेगा जो शायद उनकी भाषा भी नहीं बोलते हैं। इसपर रैपर ने कहा, "मुझे हमेशा से यकीन था कि संगीत यात्रा कर सकता है और सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह होगा। यह इस बात को साबित करता है कि जब ऊर्जा सही हो तो भाषा बाधा नहीं होती।"