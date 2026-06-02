रैपर बादशाह का क्लब 'सागो' सील हुआ

रैपर बादशाह का चंडीगढ़ में क्लब सील, नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण हुई कार्रवाई

लेखन ज्योति सिंह 04:11 pm Jun 02, 202604:11 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह अपने 'टटीरी' गाने को लेकर पहले ही खूब विवाद बटोर चुके थे। अब उनके नाम पर एक नया विवाद सामने आ रहा है, जिसका नाता उनके चंडीगढ़ में स्थित क्लब 'सागो' से जुड़ा है। दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने उनके इस क्लब को सील कर दिया है। IANS ने सोशल मीडिया पर सील किए गए क्लब का एक वीडियो साझा किया और बताया कि प्रशासन ने यह कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन के कारण की है।