रणवीर शौरी का एआर रहमान पर पलटवार, बोले- सुना है साहब फीस बहुत लेते हैं

बॉलीवुड में गुटबाजी को लेकर छिड़ी बहस एक बार फिर गरमा गई है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के हालिया बयानों ने बॉलीवुड में सांप्रदायिकता और काम मिलने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब उनके दावों पर अभिनेता रणवीर शौरी ने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी है। रणवीर ने न केवल रहमान की बयानबाजी पर हैरानी जताई, बल्कि उन पर तीखा तंज कसते हुए उनके कम काम मिलने के पीछे का एक अलग ही कारण बता दिया।

बयान रहमान के दावे से रणवीर ने किया इनकार ANI से बातचीत के दौरान रणवीर शौरी ने इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी। रहमान ने कहा था कि बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव होता है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले 8 सालों से काम नहीं मिल रहा। हालांकि, रणवीर ने इसे 'सांप्रदायिक' नजरिए से देखने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि रहमान साहब ऐसा क्यों महसूस करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक कारण है।"

कारण रहमान को बॉलीवुड में क्यों नहीं मिल रहा काम? इतना ही नहीं रणवीर ने संगीतकार के कम काम मिलने के पीछे एक व्यवहारिक कारण देते हुए दावा किया। उन्होंने कहा, "मैने असल में ये सुना है कि रहमान साहब बहुत भारी फीस लेते हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उन्हें कम प्रोजेक्ट्स मिलते हों या लोग उनसे संपर्क करने से कतराते हों।" उन्होंने संकेत दिया कि कभी-कभार किसी बड़े कलाकार की फीस ही उनके काम में बाधा बन जाती है, ना कि कोई कथित 'गैंग'।

दो टूक "इंडस्ट्री में भेदभाव है, लेकिन धर्म की वजह से नहीं" रणवीर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौजूद पक्षपात पर अपना निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने साफ किया कि फिल्म इंडस्ट्री में चुनौतियां तो हैं, लेकिन उनका रूप वो नहीं है, जो अक्सर बताया जाता है। रणवीर ने बताया कि उन्होंने खुद भी इंडस्ट्री में काफी भेदभाव का सामना किया है, लेकिन उनके संघर्ष का आधार कभी भी 'सांप्रदायिक' नहीं था। मैंने जो पक्षपात झेला है, वो धार्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से पावर और राजनीति से जुड़ा था।

निशाना बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति पर रणवीर का वार रणवीर ने बताया, "इंडस्ट्री में ताकतवर लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, और ये एक अलग तरह की लड़ाई है। बॉलीवुड में हर कलाकार को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। केवल एक तरह के भेदभाव (जैसे सांप्रदायिक) को दोष देने से किसी का करियर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि मेहनत, काम और काबिलियत पर ध्यान देना ही तरक्की का रास्ता है।" उन्होंने साफ किया कि हर कलाकार के अपने संघर्ष होते हैं और उनसे पार पाना ही एकमात्र रास्ता है।