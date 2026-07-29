NEET पेपर लीक विवाद: छात्रों के अमर्यादित व्यवहार पर रणवीर शोरे ने जताई आपत्ति; नेताओं को भी लगाई फटकार
अभिनेता रणवीर शोरे ने NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कुछ छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया है। एक हालिया वीडियो में उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे व्यवहार का समर्थन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। रणवीर ने चेतावनी दी कि इससे युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "जो लोग ऐसी भाषा का बचाव कर रहे हैं, वे और भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो गलत चीज का साथ दे रहे हैं। ऐसा करके वे बच्चों को ये सीखा रहे हैं कि यह व्यवहार सही है, जिससे वे उन्हें बिगाड़ रहे हैं।"s
पेपर लीक विवाद के बीच प्रल्हाद जोशी बने शिक्षा मंत्री
रणवीर शोरे ने आगे कहा कि अगर इस तरह के अपमानजनक विरोध-प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया गया तो इसके आगे चलकर बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। उनके मुताबिक, जब कोई इंसान मर्यादा और शालीनता की हदें पार करता है तो वो खुद अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेता है।
बता दे कि NEET पेपर लीक मामले में सख्त कदम उठाने की छात्रों की मांग के बाद प्रल्हाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। सरकार अब पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है, हालांकि विपक्षी दल इन प्रस्तावित बदलावों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।