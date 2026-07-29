NEET पेपर लीक विवाद: छात्रों के अमर्यादित व्यवहार पर रणवीर शोरे ने जताई आपत्ति; नेताओं को भी लगाई फटकार

अभिनेता रणवीर शोरे ने NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कुछ छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया है। एक हालिया वीडियो में उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे व्यवहार का समर्थन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। रणवीर ने चेतावनी दी कि इससे युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "जो लोग ऐसी भाषा का बचाव कर रहे हैं, वे और भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो गलत चीज का साथ दे रहे हैं। ऐसा करके वे बच्चों को ये सीखा रहे हैं कि यह व्यवहार सही है, जिससे वे उन्हें बिगाड़ रहे हैं।"s