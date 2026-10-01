पूजा भट्ट विवाद पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी

पूजा भट्ट विवाद पर रणवीर शौरी का पलटवार- 20 साल से चला आ रहा झूठा प्रचार

लेखन नेहा शर्मा 12:00 pm Oct 01, 202612:00 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर शौरी ने दो दशक पुराने विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट द्वारा एक पॉडकास्ट में 20 साल पुरानी हिंसक झड़प का जिक्र करने के बाद रणवीर का ये बयान सामने आया है। राहुल के इस खुलासे ने साल 2002 में पूजा भट्ट और रणवीर के बीच हुए विवाद और रिश्तों में आई कड़वाहट की यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के दावे आमने-सामने आ गए हैं।