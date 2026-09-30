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पूजा भट्ट के लिए रणवीर शौरी से भिड़े भाई राहुल, बोले- उसकी पसली तोड़ दी थी 
रणवीर शौरी पर फूटा था राहुल भट्ट का गुस्सा

पूजा भट्ट के लिए रणवीर शौरी से भिड़े भाई राहुल, बोले- उसकी पसली तोड़ दी थी 

लेखन नेहा शर्मा
Sep 30, 2026
05:42 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री और निर्देशक पूजा भट्ट के साथ अपने विवादित रिश्ते को लेकर रणवीर शौरी पहले आरोप लगा चुके हैं कि पूजा ने मीडिया में उनके खिलाफ झूठ फैलाया। अब पूजा भट्ट के छोटे भाई राहुल भट्ट ने दो दशक पुरानी घटना पर खुलकर बात की है। राहुल का दावा है कि अपनी बहन की रक्षा के लिए उन्होंने रणवीर के साथ मारपीट की थी। हालांकि, अब उन्हें कानून हाथ में लेने का पछतावा है।

खुलासा

रणवीर पर भड़का था राहुल का गुस्सा

सिद्धार्थ कन्नन को राहुल ने बताया कि रणवीर और पूजा के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद रणवीर ने पूजा पर हाथ उठा दिया था।

बहन के बचाव में कदम उठाते हुए राहुल गुस्से से लाल हो गए, जिसमें उन्होंने रणवीर की कार का शीशा तोड़ा और उनकी एक पसली भी तोड़ दी।

राहुल ने माना कि कानून हाथ में लेना उनकी भूल थी, जिसकी कीमत उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के रूप में चुकानी पड़ी।

पछतावा

"रणवीर शौरी बहुत शालीन इंसान निकले"

राहुल भट्ट ने आगे पछतावा जताते हुए कहा, "मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे उस तरह से आपा नहीं खोना चाहिए था। उन दिनों मैंने कहा था कि मैं ऐसा दोबारा करूंगा, लेकिन रणवीर शौरी के मामले में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही शालीन इंसान निकले। जब मामला सुलझाने और समझौता करने की बात आई तो वो खुद आगे आए और कहा कि 'जो बीत गया, सो बीत गया, पुरानी बातें भूल जाते हैं।"

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दरियादिली

पैसा ऐंठ सकते थे, पर रणवीर ने वापस ली FIR- राहुल

राहुल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "आमतौर पर कोई ऐसा नहीं करता। लोग अक्सर ऐसी स्थितियों का फायदा पैसे ऐंठने के लिए उठाते हैं, लेकिन रणवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर केस में समझौता किया और FIR रद्द हो गई। तब तक मेरे खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था। इस पूरे मामले में उन्होंने बहुत शराफत दिखाई, जिसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। कोई और होता तो बिना रंजिश रखे ऐसा कभी न करता।"

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ब्रेकअप

पूजा भट्ट से ब्रेकअप पर क्या बोले थे रणवीर शौरी?

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में रणवीर ने भट्ट परिवार के साथ अपने विवाद पर बात की थी।

पूजा भट्ट के साथ सार्वजनिक ब्रेकअप के बाद लगे आरोपों को खारिज करते हुए रणवीर ने कहा था कि उनके बीच हुए झगड़े के बाद महेश भट्ट ने उनके पिता से मामला यहीं खत्म करने का वादा किया था।

हालांकि, अगले ही दिन मीडिया में उनके खिलाफ झूठी खबरें छपवाई गईं, जिनमें उन्हें शराबी और हिंसक साबित करने की कोशिश की गई।

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