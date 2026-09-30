पूजा भट्ट के लिए रणवीर शौरी से भिड़े भाई राहुल, बोले- उसकी पसली तोड़ दी थी 

सिद्धार्थ कन्नन को राहुल ने बताया कि रणवीर और पूजा के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद रणवीर ने पूजा पर हाथ उठा दिया था।

बहन के बचाव में कदम उठाते हुए राहुल गुस्से से लाल हो गए, जिसमें उन्होंने रणवीर की कार का शीशा तोड़ा और उनकी एक पसली भी तोड़ दी।

राहुल ने माना कि कानून हाथ में लेना उनकी भूल थी, जिसकी कीमत उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के रूप में चुकानी पड़ी।