'धुरंधर' ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बनी अब तक की सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कब्जा

फिल्म ने न सिर्फ अपनी पिछली फिल्म को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा, बल्कि 'जवान' और 'पठान' जैसी बड़ी हिट फिल्मों को भी पछाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में रिलीज के सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही इसने 33 करोड़ 60 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन पर दिखे हैं, जिससे 'धुरंधर' की ग्लोबल चर्चा काफी बढ़ गई है। यूनाइटेड किंगडम में भी इस फिल्म ने शानदार कमाई की है।