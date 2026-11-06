रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' विवादों में घिरी, शूटिंग के दौरान आजाद मैदान में चल रहे मैच बाधित; MCA ने नाराजगी जताई

MCA का मानना है कि आजाद मैदान का इस्तेमाल सिर्फ खेलों के लिए होना चाहिए, न कि फिल्मों की शूटिंग के लिए।

नदीम ने कहा कि यहां फिल्मों को शूटिंग की इजाजत देकर 'खेल विभाग आजाद मैदान की खेल संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है।' उन्हें डर है कि इससे मुंबई की खेल संस्कृति पर बुरा असर पड़ सकता है।

एसोसिएशन चाहता है कि खेल विभाग इस बात पर दोबारा विचार करे कि युवा खिलाड़ियों के लिए बने ऐसे मैदानों पर भविष्य में शूटिंग की इजाजत दी जाए या नहीं।