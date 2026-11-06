रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' विवादों में घिरी, शूटिंग के दौरान आजाद मैदान में चल रहे मैच बाधित; MCA ने नाराजगी जताई
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की नई फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग इन दिनों आजाद मैदान पर चल रही है। इस शूटिंग की वजह से अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
फिल्म की शूटिंग की वजह से अंडर-14 और अंडर-16 के क्रिकेट मैच स्थगित करने पड़े। इससे युवा खिलाड़ी और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) दोनों ही काफी नाराज हैं।
MCA एपेक्स काउंसिल के सदस्य नदीम मेमन ने बताया कि यह पहली बार है जब किसी फिल्म यूनिट ने इस मशहूर क्रिकेट मैदान पर शूटिंग की है।
MCA चाहता है आजाद मैदान सिर्फ खेलों के लिए रहे
MCA का मानना है कि आजाद मैदान का इस्तेमाल सिर्फ खेलों के लिए होना चाहिए, न कि फिल्मों की शूटिंग के लिए।
नदीम ने कहा कि यहां फिल्मों को शूटिंग की इजाजत देकर 'खेल विभाग आजाद मैदान की खेल संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है।' उन्हें डर है कि इससे मुंबई की खेल संस्कृति पर बुरा असर पड़ सकता है।
एसोसिएशन चाहता है कि खेल विभाग इस बात पर दोबारा विचार करे कि युवा खिलाड़ियों के लिए बने ऐसे मैदानों पर भविष्य में शूटिंग की इजाजत दी जाए या नहीं।