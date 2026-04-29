'धुरंधर' का शोर अब जापान में, 'ऑपरेशन धुरंधर' नाम से इस दिन रिलीज होगी फिल्म

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने को तैयार है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने और 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने के बाद ये फिल्म अब जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। जापान में ये फिल्म 'ऑपरेशन धुरंधर' के नाम से रिलीज होगी। फिल्म की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने जापान रिलीज के साथ एक नया ट्रेलर और पोस्टर भी जारी किया है।

रिलीज इस दिन जापान के सिनेमाघराें का रुख करेगी 'धुरंधर' भारत में शानदार प्रदर्शन के बाद आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' अब 10 जुलाई, 2026 को जापान में रिलीज होने के लिए तैयार है। एक स्थानीय ट्रेलर और नए पोस्टर के साथ इस अंतरराष्ट्रीय रिलीज की पुष्टि कर दी गई है, जो एक प्रमुख विदेशी बाजार में फिल्म की पकड़ मजबूत करने की मेकर्स की एक रणनीतिक कोशिश है। जापान में रिलीज होने से फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाई का एक नया जरिया जुड़ जाएगा।

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प्रतिक्रिया 'धुरंधर' की जापान रिलीज को लेकर बंटा सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर फिल्म 'धुरंधर' की जापान रिलीज को लेकर लोगों की अलग- अलग राय है। कुछ जापान में इसकी कमाई को लेकर आशंकित हैं तो कुछ कह रहे हैं कि ये वहां भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म के नाम 'ऑपरेशन धुरंधर' को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। लोगों का कहना है कि फिल्म की कहानी के हिसाब से ये नाम बिल्कुल सटीक है। कुछ फैंस चाहते हैं कि फिल्म को चीन में भी रिलीज किया जाए।

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