रणवीर सिंह पर 'डॉन 3' छोड़ने का आरोप, 45 करोड़ की मांग पर इस दोस्त ने तोड़ी चुप्पी मनोरंजन Jun 11, 2026

रणवीर सिंह एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक विवाद में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' को बीच में ही छोड़ दिया।

इस मामले में स्टूडियो का कहना है कि उन्हें 45 करोड़ रुपये चाहिए। ये पैसे उन्हें फिल्म छोड़ने से हुए कथित नुकसान और प्रोडक्शन से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए चाहिए।

हालांकि, रणवीर ने इसके बदले 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसे ठुकरा दिया है। रणवीर के साथ पहले काम कर चुके अभिनेता एमी विर्क ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है।

उनका कहना है कि जब रणवीर करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब निर्माताओं ने उन्हें किनारे कर दिया था।

अब जब उनकी फिल्म 'धुरंधर' सफल हो गई है, तो वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एमी का मानना है कि रणवीर की इसमें कोई गलती नहीं है और वे अपने काम को पूरी लगन से करते हैं।