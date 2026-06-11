रणवीर सिंह पर 'डॉन 3' छोड़ने का आरोप, 45 करोड़ की मांग पर इस दोस्त ने तोड़ी चुप्पी
रणवीर सिंह एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक विवाद में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' को बीच में ही छोड़ दिया।
इस मामले में स्टूडियो का कहना है कि उन्हें 45 करोड़ रुपये चाहिए। ये पैसे उन्हें फिल्म छोड़ने से हुए कथित नुकसान और प्रोडक्शन से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए चाहिए।
हालांकि, रणवीर ने इसके बदले 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसे ठुकरा दिया है। रणवीर के साथ पहले काम कर चुके अभिनेता एमी विर्क ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है।
उनका कहना है कि जब रणवीर करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब निर्माताओं ने उन्हें किनारे कर दिया था।
अब जब उनकी फिल्म 'धुरंधर' सफल हो गई है, तो वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एमी का मानना है कि रणवीर की इसमें कोई गलती नहीं है और वे अपने काम को पूरी लगन से करते हैं।
एमी ने किया रणवीर का समर्थन
एमी ने यह भी बताया कि रणवीर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में अपना सब कुछ लगा दिया था। वे इसकी सफलता का श्रेय अपनी बेटी दुआ को देते हैं, जिसका जन्म सितंबर, 2024 में हुआ था।
इन सब ड्रामे और विवादों के बावजूद, रणवीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वे अब जय मेहता के साथ अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' की तैयारी में जुट गए हैं।
निजी जिंदगी की बात करें तो, रणवीर और दीपिका पादुकोण बेटी दुआ के माता-पिता हैं।