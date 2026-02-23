LOADING...
रणवीर सिंह ने अचानक क्यों किया कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख? वजह है बेहद बड़ी
रणवीर सिंह पहुंचे कर्नाटक हाई कोर्ट

रणवीर सिंह ने अचानक क्यों किया कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख? वजह है बेहद बड़ी

लेखन ज्योति सिंह
Feb 23, 2026
08:29 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह एक तरफ अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर 2' में व्यस्त चल रहे हैं। दूसरी ओर, उनसे जुड़ा एक पुराना विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मजबूरन अभिनेता को इस विवाद से निकलने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हालांकि, कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई है। अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख को चुना गया है। बता दें, रणवीर का यह विवाद 'कांतारा 2' दृश्य की नकल करने से जुड़ा है।

मामला

रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR

2025 में रणवीर ने एक कार्यक्रम के दौरान ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा 2' की तारीफ की थी। हालांकि तारीफों के पुल बांधते वक्त उनसे एक गलती हो गई और उन्होंने फिल्म के एक दृश्य की नकल कर डाली जिसके बाद लोगों द्वारा उनपर 'दैव' का अपमान करने का आरोप लगा। इसके बाद से रणवीर कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। जनवरी, 2026 में उनके खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई गई थी।

याचिका

रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दी

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर ने कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील की है। याचिका जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुई है, जिसमें अभिनेता की ओर से कहा गया कि उनकी मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। बचाव पक्ष ने कहा, "ऋषभ के अभिनय और फिल्म के पात्रों के चित्रण के लिए उनकी सच्ची प्रशंसा को अनुचित रूप से आपराधिक रंग दिया गया है।"

सुनवाई

24 फरवरी को सुनवाई करेगी कोर्ट

कार्यवाही के दौरान, रणवीर की ओर से तत्काल सुनवाई करने और उसी दिन सुनवाई निर्धारित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने वकील से स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के बॉलीवुड कलाकार होने मात्र से जांच में तेजी लाई जानी चाहिए, या क्या कोर्ट से अभिनेता के मामले में तेजी से कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाएगी। कोर्ट ने समयसीमा को बरकरार रखा और सुनवाई 24 फरवरी के लिए निर्धारित की।

