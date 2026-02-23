रणवीर सिंह ने अचानक क्यों किया कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख? वजह है बेहद बड़ी

मामला रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR 2025 में रणवीर ने एक कार्यक्रम के दौरान ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा 2' की तारीफ की थी। हालांकि तारीफों के पुल बांधते वक्त उनसे एक गलती हो गई और उन्होंने फिल्म के एक दृश्य की नकल कर डाली जिसके बाद लोगों द्वारा उनपर 'दैव' का अपमान करने का आरोप लगा। इसके बाद से रणवीर कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। जनवरी, 2026 में उनके खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई गई थी।

याचिका रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दी इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर ने कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील की है। याचिका जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुई है, जिसमें अभिनेता की ओर से कहा गया कि उनकी मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। बचाव पक्ष ने कहा, "ऋषभ के अभिनय और फिल्म के पात्रों के चित्रण के लिए उनकी सच्ची प्रशंसा को अनुचित रूप से आपराधिक रंग दिया गया है।"

