दिवाली के दिन रणवीर सिंह को लगा बड़ा झटका

रणवीर सिंह के नाना का हुआ निधन, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन अंशिका शुक्ला 09:44 am Nov 11, 202609:44 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के नाना डॉ राम हिंगोरानी का दिवाली के दिन 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने की दुखद खबर रणवीर के मामा की बेटी सौम्या हिंगोरानी ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए साझा की। सौम्या ने उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया, जिन्होंने जिंदगी को पूरी तरह जिया। उन्होंने उनके निधन पर दुख जताने के बजाय उनकी खूबसूरत यादों का जश्न मनाने का फैसला किया।