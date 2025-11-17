'धुरंधर' से जुड़ा अपडेट आया सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ranveersingh)

रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी 'धुरंधर'? बाहर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Nov 17, 202510:45 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के करीब पहुंच रही है। फिल्म के टीजर और पोस्टर रिलीज किए जा चुके हैं, जिसे लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो लोगों के उत्साह को सांतवें आसमान पर पहुंचा सकता है। बताया जाता है कि 'धुरंधर' के जरिए रणवीर अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।