'धुरंधर' सफल होते ही रणवीर सिंह ने किया चौंकाने वाला काम, लगेगा 440 वोल्ट का झटका

लेखन ज्योति सिंह 03:23 pm Dec 23, 202503:23 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने, 18 दिनों के अंदर 550 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। फिल्म ने 2025 में आईं ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'छावा' और 'कांतारा 2' का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। जब हर ओर 'धुरंधर' का खुमार छाया है, तो रणवीर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे 440 वोल्ट का झटका लगना तय है।