होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'धुरंधर' सफल होते ही रणवीर सिंह ने किया चौंकाने वाला काम, लगेगा 440 वोल्ट का झटका
लेखन ज्योति सिंह
Dec 23, 2025
03:23 pm
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने, 18 दिनों के अंदर 550 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। फिल्म ने 2025 में आईं ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'छावा' और 'कांतारा 2' का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। जब हर ओर 'धुरंधर' का खुमार छाया है, तो रणवीर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे 440 वोल्ट का झटका लगना तय है।

रणवीर ने फरहान अख्तर को दिया झटका

पिंकविला के मुताबिक, 'धुरंधर' की सफलता के बीच, रणवीर ने बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है। परियोजना से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया है कि अभिनेता, संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे निर्देशकों संग काम करना चाहते हैं। वह 'धुरंधर' की सफलता के बाद, लगातार गैंगस्टर वाली फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यही वजह है कि रणवीर ने, निर्देशक जय मेहता से 'प्रलय' की शूटिंग पहले शुरू करने का अनुरोध किया है।

'डॉन 3' के लिए नए अभिनेता की तलाश

सूत्र ने आगे बताया है कि रणवीर 'धुरंधर' की रिलीज के तुरंत बाद 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू करना चाहते थे। उनके बाहर होने के फैसले के बाद, निर्माताओं ने डॉन के किरदार के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि 'डॉन 3' का निर्माण फरहान अख्तर कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 तक शूटिंग का काम शुरू हो जाएगा। फिल्म के महिला किरदार के लिए अभिनेत्री कृति सैनन को शामिल किया गया है।

