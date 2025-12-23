बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' की कमाई 18वें दिन गिरी, फिर भी कर दिखाया ये शानदार काम

कमाई

'धुरंधर' का 18वें दिन का कारोबार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने तीसरे सोमवार यानी, 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपये कमाए हैं। अन्य दिनों के मुकाबले यह अब तक की सबसे कम कमाई है। सिर्फ 18 दिनों में फिल्म ने कुल 571.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। अब 'धुरंधर' की अगली नजर 600 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाना है। कमाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इसके लिए 600 करोड़ कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा।