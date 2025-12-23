बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' की कमाई 18वें दिन गिरी, फिर भी कर दिखाया ये शानदार काम
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यह तो साफ है कि कमाई अभी थमने वाली नहीं है। रिलीज के 18वें दिन आंकड़ों में गिरावट देखने काे मिली है, लेकिन फिर भी 'धुरंधर' ने शानदार काम कर दिखाया है। दुनियाभर में इसने अपनी ताबड़तोड़ कमाई से, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को पीछे छोड़ दिया है।
कमाई
'धुरंधर' का 18वें दिन का कारोबार
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने तीसरे सोमवार यानी, 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपये कमाए हैं। अन्य दिनों के मुकाबले यह अब तक की सबसे कम कमाई है। सिर्फ 18 दिनों में फिल्म ने कुल 571.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। अब 'धुरंधर' की अगली नजर 600 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाना है। कमाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इसके लिए 600 करोड़ कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा।
बोलबाला
दुनियाभर में भी 'धुरंधर' का बोलबाला
भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा, 'धुरंधर' का बोलबाला दुनियाभर में भी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फिल्म की वैश्विक 872 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। इस शानदार आंकड़े के साथ फिल्म ने श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' (857 करोड़ रुपये), 'कांतारा: चैप्टर 1' (852 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह रणवीर की यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।