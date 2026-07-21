बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का बेताज बादशाहत, रिलीज के 8वें हफ्ते हुआ 668 करोड़ का ऐतिहासिक मुनाफा

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने 700 करोड़, 800 करोड़ और 900 करोड़ के आंकड़े पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने ऐसा कमाल नहीं दिखाया था।

हालांकि, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 1 हजार करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, पर पूरे भारत की कमाई मिलाकर इसने यह आंकड़ा पार कर लिया है।

इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म से लगभग 60 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है। करीब 668 करोड़ रुपये के शानदार मुनाफे के साथ, 'धुरंधर' अब भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।