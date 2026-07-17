रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने नेटफ्लिक्स पर रचा ये इतिहास

'धुरंधर' ने ग्लोबल स्तर पर भले ही अब कमाल दिखाया हो, लेकिन भारत में यह पहले से ही OTT पर खूब देखी जा रही थी। इस बीच, 'मी टू' पर बनी ड्रामा फिल्म 'अक्यूज्ड' भी नेटफ्लिक्स इंडिया के इस साल के ओरिजिनल टाइटल्स में सबसे ऊपर है।

कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा जैसे दमदार कलाकारों वाली इस फिल्म को 1.9 करोड़ व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही, 'मेड इन कोरिया' (1.8 करोड़ व्यूज) और 'टास्कारी: द स्मगलर वेब सीजन 1' (1.6 करोड़ व्यूज) जैसी फिल्में भी उन युवा दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं, जो कुछ नई और अलग कहानियों की तलाश में रहते हैं।