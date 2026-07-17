रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने नेटफ्लिक्स पर रचा ये इतिहास
रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा दिया है। यह नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म बन गई है, जिसे दुनियाभर में 3.7 करोड़ बार देखा गया है।
फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करता है।
इस फिल्म में रणवीर के साथ आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कई बड़े सितारे भी नजर आए हैं।
'अक्यूज्ड' नेटफ्लिक्स इंडिया में टॉप पर
'धुरंधर' ने ग्लोबल स्तर पर भले ही अब कमाल दिखाया हो, लेकिन भारत में यह पहले से ही OTT पर खूब देखी जा रही थी। इस बीच, 'मी टू' पर बनी ड्रामा फिल्म 'अक्यूज्ड' भी नेटफ्लिक्स इंडिया के इस साल के ओरिजिनल टाइटल्स में सबसे ऊपर है।
कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा जैसे दमदार कलाकारों वाली इस फिल्म को 1.9 करोड़ व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही, 'मेड इन कोरिया' (1.8 करोड़ व्यूज) और 'टास्कारी: द स्मगलर वेब सीजन 1' (1.6 करोड़ व्यूज) जैसी फिल्में भी उन युवा दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं, जो कुछ नई और अलग कहानियों की तलाश में रहते हैं।