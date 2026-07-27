रणवीर सिंह की 'धूरंधर' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, OTT पर बनी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म सीरीज
रणवीर सिंह की 'धूरंधर' जासूसी थ्रिलर सीरीज ने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म सीरीज बन गई है।
दोनों फिल्मों को मिलाकर, नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर सिर्फ 6 महीनों में 6.3 करोड़ व्यूज मिले हैं।
इसमें पहली 'धूरंधर' ने 3.52 करोड़ व्यूज के साथ बाजी मारी है, जबकि इसकी सीक्वल को 2.78 करोड़ व्यूज मिले हैं। इस साल के स्ट्रीमिंग चार्ट्स में ये दोनों फिल्में सबसे ऊपर हैं।
'धूरंधर' ने दुनिया भर में किया इतने करोड़ का आंकड़ा पार
व्यूअरशिप के मामले में, 'धूरंधर' सीरीज ने 'एक्यूज्ड', 'मेड इन कोरिया' और 'द राजासाहब' जैसी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके, इस फ्रैंचाइजी ने अपनी जबरदस्त व्यावसायिक सफलता साबित की है।
रणवीर अब इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए हैं, जिनकी 2 फिल्में OTT सूची में टॉप पर हैं। यह 'धूरंधर' को भारतीय सिनेमा के लिए एक खास मील का पत्थर बनाता है।