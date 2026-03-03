'धुरंधर 2' का ट्रेलर इस कारण नहीं हुआ जारी, जानिए कब हो सकता है रिलीज

'धुरंधर 2' का ट्रेलर इस कारण नहीं हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Mar 03, 202601:34 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही है। चर्चा थी कि निर्माता 3 मार्च को फिल्म का ट्रेलर जारी करेंगे जो फैंस के लिए होली के जश्न को दोगुना कर देगा। हालांकि, ऐन मौके पर इस योजना को रद्द कर दिया गया जिससे लोगों का दिल टूट गया। इस बीच, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो स्टूडियो ने 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 3 मार्च को क्यों जारी नहीं किया।