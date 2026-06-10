रणवीर सिंह की 'धूरंधर 2' ने OTT पर रचा इतिहास, पहले हफ्ते में इतने मिलियन दर्शक संख्या बटोरकर सबको चौंकाया

'धूरंधर 2' के सीक्वल ने बटोरे काफी ज्यादा दर्शक

सिर्फ इतना ही नहीं, 'धूरंधर 2' ने अपनी पिछली कड़ी को भी पछाड़ दिया है। 'धूरंधर 1' को पहले हफ्ते में 7.6 मिलियन दर्शक संख्या हासिल मिले थे, जबकि इसके सीक्वल ने कहीं ज्यादा दर्शक बटोरे हैं।

इस साल OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई भारतीय फिल्मों की लिस्ट में यह चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इसने 'एनिमल' और 'पुष्पा 2' जैसी बड़ी और चर्चित फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

यह दिखाता है कि यह फिल्म सिनेमाघरों के साथ-साथ ऑनलाइन भी दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है।