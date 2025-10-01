शाहरुख खान बने हॉलीवुड सितारों को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, जानिए संपत्ति

शाहरुख खान के नाम का पूरी दुनिया में डंका (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Oct 01, 2025

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभिनेता पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। एम3एम हुरुल इंडिया की नवीनतम शीर्ष अरबपति 2025 की सूची में शाहरुख सबसे अमीर अभिनेता बनकर सामने आए हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.4 अरब डॉलर (करीब 12,490 करोड़ रुपये) बताई गई है। शाहरुख ने अंतर्राष्ट्रीय सितारों टेलर स्विफ्ट (1.3 अरब डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्जनेगर (1.2 अरब डॉलर) और सेलेना गोमेज (72 करोड़ डॉलर) को पीछे छोड़ दिया है।