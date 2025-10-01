शाहरुख खान बने हॉलीवुड सितारों को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, जानिए संपत्ति

शाहरुख खान बने हॉलीवुड सितारों को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, जानिए संपत्ति
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभिनेता पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। एम3एम हुरुल इंडिया की नवीनतम शीर्ष अरबपति 2025 की सूची में शाहरुख सबसे अमीर अभिनेता बनकर सामने आए हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.4 अरब डॉलर (करीब 12,490 करोड़ रुपये) बताई गई है। शाहरुख ने अंतर्राष्ट्रीय सितारों टेलर स्विफ्ट (1.3 अरब डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्जनेगर (1.2 अरब डॉलर) और सेलेना गोमेज (72 करोड़ डॉलर) को पीछे छोड़ दिया है।
उपलब्धि
बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेता बने शाहरुख
हुरुन की रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहरुख के बाद अभिनेत्री जूही चावला हैं जो 7,790 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर 2,160 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अभिनेता ऋतिक रोशन हैं। इनके बाद फिल्म निर्माता करण जौहर (1,880 करोड़ रुपये) और अमिताभ बच्चन (1,630 करोड़ रुपये) हैं। पिछले साल भी शाहरुख 87 करोड़ डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अभिनेताओं की सूची में शीर्ष पर थे।
रेड चिली
सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी बन गई रेड चिली
शाहरुख की संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है। पिछले दो दशकों में उनके प्रोडक्शन हाउस ने कई हिट फिल्मों का निर्माण किया है। इस कंपनी ने वीएफएक्स और डिजिटल उपक्रमों में भी काफी निवेश किया है। हर साल कंपनी हजारों से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। यही वजह है कि रेड चिलीज सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी बनी है। आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' भी इसी कंपनी का हिस्सा है।