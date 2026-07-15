रानी मुखर्जी होंगी IFFM 2026 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित, मानवीय कार्यों के लिए मिला बड़ा सम्मान

उनकी 'ब्लैक', 'हिचकी' से लेकर 'मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे' तक की फिल्मों ने लिंग न्याय, दिव्यांगों के समावेश और सामाजिक बदलाव जैसे अहम मुद्दों को उठाया है।

फिल्मी पर्दे के अलावा, उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई पहलों का भी सक्रिय रूप से समर्थन किया है। यह महोत्सव उनकी इन्हीं उपलब्धियों का जश्न फिल्म प्रदर्शनियों और दुनिया भर में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए मनाएगा।

ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने इसे ऐसी शख्सियत को दी गई श्रद्धांजलि बताया है, जो सिनेमा के माध्यम से महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत करती हैं।