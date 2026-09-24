रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी की इस दिन होगी प्रार्थना सभा
मनोरंजन
रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 22 सितंबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका परिवार 27 सितंबर को मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट जुहू में (शाम 4 से 5:30 बजे तक) उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखेगा।
परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में मिले समर्थन और संवेदना भरे संदेशों के लिए सभी का आभार जताया है।
'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की प्रेरणा थीं कृष्णा
कृष्णा को उनकी गर्मजोशी, कलात्मक प्रतिभा और रानी के जीवन में उनकी अहम भूमिका के लिए याद किया जाता है। उनकी बंगाली जड़ों ने ही रानी को उनकी फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में अपने किरदार के लिए प्रेरणा दी थी।
वह मशहूर फिल्म निर्माता राम मुखर्जी की पत्नी थीं, जिन्होंने फिल्मलय स्टूडियोज की सह-स्थापना की थी। राम का निधन 2017 में हो गया था।