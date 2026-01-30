रानी मुखर्जी ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किया

इधर 'मर्दानी 3' रिलीज हुई, उधर रानी मुखर्जी पहुंची सिद्धिविनायक; किए बप्पा के दर्शन

लेखन ज्योति सिंह 02:54 pm Jan 30, 202602:54 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। दर्शकों को अपराध की दुनिया से रूबरू कराने के लिए यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। सोशल मीडिया पर इसे फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की भर-भरकर तारीफें मिल रही हैं। इस बीच, रानी ने मुंबई के प्रिसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर हाजिरी लगाई है। यहा उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और पूजा-अर्चना की।