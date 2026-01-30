रानी मुखर्जी का एआर रहमान पर तीखा पलटवार, बोलीं- बॉलीवुड में जाति-धर्म नहीं; हुनर बोलता है

रानी मुखर्जी ने संगीत सम्राट एआर रहमान के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिकता' बढ़ने की बात कही थी। रानी ने रहमान के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके 30 साल के करियर में उन्होंने कभी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं देखा। एक हालिया इंटरव्यू में रानी ने जोर देकर कहा कि बॉलीवुड सबसे धर्मनिरपेक्ष जगह है।

पलटवार बॉलीवुड में प्रतिभा ही सब कुछ है- रानी दरअसल, रहमान ने संकेत दिया था कि बॉलीवुड धीरे-धीरे 'सांप्रदायिक' होता जा रहा है और कुछ मुस्लिम कलाकारों को उनके हुनर के बावजूद काम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से उनके पास काम कम हो गया है। इसके बाद अनूप जलोटा से लेकर कंगना रनौत जैसी कई हस्तियों ने उन पर हमला बोला था। अब रानी ने भी रहमान के इन आरोपों पर असहमति जताई है। उन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्री में प्रतिभा बोलती है।

दो टूक "30 साल के करियर में कभी भेदभाव नहीं देखा" DD न्यूज से बातचीत में रानी ने कहा, "बॉलीवुड सबसे धर्मनिरपेक्ष जगह है और इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। यहां जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इंडस्ट्री में अपने 30 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी कुछ अनुभव नहीं किया। मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करती हूं। इसने मुझे वो बनाया है, जो मैं आज हूं। मैं ये बात अपने दिल की गहराई से कह रही हूं। यहां सिर्फ हुनर मायने रखता है।"

