रानी मुखर्जी के कैमरे के सामने छलके आंसू, बताया करण जौहर ने कैसे बचाया करियर

बॉलीवुड की 'मर्दानी' रानी मुखर्जी आज भले ही अपनी दमदार अदाकारी और अपनी खास आवाज के लिए जानी जाती हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब इसी आवाज को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानकर दरकिनार कर दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे करने के मौके पर रानी का वही पुराना दर्द एक बार फिर छलक उठा। एक खास बातचीत के दौरान रानी कैमरे के सामने ही सिसक कर रो पड़ीं।

भावुक रानी के आंसू, 30 साल का करियर रानी जल्द ही अपनी सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'मर्दानी 3' में शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में वापसी करने वाली हैं। अपनी इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने बॉलीवुड में अपने शानदार 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इसी मौके पर फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ एक खास बातचीत के दौरान रानी ने अपने करियर के उस शुरुआती संघर्ष को याद किया, जिसने उन्हें भावुक कर दिया और वो बातचीत के दौरान सिसक कर रो पड़ीं।

यादें करण ने ताजा कीं यादें बातचीत में करण और रानी ने पुरानी यादों के पिटारे खोले। उन्होंने बताया, "उस दौर में जब आज की तरह प्रोमो और ट्रेलर को मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा नहीं माना जाता था, तब मैंने रानी को एक 'ब्लू स्क्रीन' के सामने खड़ा कर एक विशेष वीडियो शूट किया था। उस वीडियो में रानी फिल्म का परिचय दे रही थीं और राहुल (शाहरुख खान) व अंजलि (काजोल) की उस कहानी को बयां कर रही थीं, जो दोस्ती से कहीं बढ़कर थी।"

Advertisement

खुलासा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने करण पर बनाया था रानी की आवाज बदलने का दबाव करण ने उस समय के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स रानी की 'अलग और खुरदरी' आवाज को लेकर बहुत डरे हुए थे। वे चाहते थे कि रानी की आवाज को किसी और से डब कराया जाए। हालांकि, करण ने उनसे कहा था, "रानी अभी नई हैं, दर्शक उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं, ये हम पहले कैसे तय कर सकते हैं?" करण की इसी जिद की वजह से रानी की आवाज को बरकरार रखा गया।

Advertisement

भावुक क्षण करण के सामने रो पड़ीं रानी भर्राई आवाज में रानी ने करण का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही वो फिल्मों में अपनी असली आवाज कायम रख पाईं। रानी ने बताया कि फिल्म 'गुलाम' में उनकी आवाज डब की गई थी, जिसके बाद करण ने साफ कहा था, तुम्हारी आवाज पसंद है और तुम मेरी फिल्म के लिए खुद डबिंग करोगी। बातचीत के दौरान रानी की आंखें नम हो गईं, जिसके बाद करण अपनी सीट से उठे और उन्हें गले लगाया।