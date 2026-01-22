LOADING...
रानी मुखर्जी के कैमरे के सामने छलके आंसू, बताया करण जौहर ने कैसे बचाया करियर

Jan 22, 2026
06:14 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड की 'मर्दानी' रानी मुखर्जी आज भले ही अपनी दमदार अदाकारी और अपनी खास आवाज के लिए जानी जाती हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब इसी आवाज को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानकर दरकिनार कर दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे करने के मौके पर रानी का वही पुराना दर्द एक बार फिर छलक उठा। एक खास बातचीत के दौरान रानी कैमरे के सामने ही सिसक कर रो पड़ीं।

भावुक

रानी के आंसू, 30 साल का करियर

रानी जल्द ही अपनी सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'मर्दानी 3' में शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में वापसी करने वाली हैं। अपनी इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने बॉलीवुड में अपने शानदार 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इसी मौके पर फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ एक खास बातचीत के दौरान रानी ने अपने करियर के उस शुरुआती संघर्ष को याद किया, जिसने उन्हें भावुक कर दिया और वो बातचीत के दौरान सिसक कर रो पड़ीं।

यादें

करण ने ताजा कीं यादें

बातचीत में करण और रानी ने पुरानी यादों के पिटारे खोले। उन्होंने बताया, "उस दौर में जब आज की तरह प्रोमो और ट्रेलर को मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा नहीं माना जाता था, तब मैंने रानी को एक 'ब्लू स्क्रीन' के सामने खड़ा कर एक विशेष वीडियो शूट किया था। उस वीडियो में रानी फिल्म का परिचय दे रही थीं और राहुल (शाहरुख खान) व अंजलि (काजोल) की उस कहानी को बयां कर रही थीं, जो दोस्ती से कहीं बढ़कर थी।"

खुलासा

डिस्ट्रीब्यूटर्स ने करण पर बनाया था रानी की आवाज बदलने का दबाव

करण ने उस समय के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स रानी की 'अलग और खुरदरी' आवाज को लेकर बहुत डरे हुए थे। वे चाहते थे कि रानी की आवाज को किसी और से डब कराया जाए। हालांकि, करण ने उनसे कहा था, "रानी अभी नई हैं, दर्शक उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं, ये हम पहले कैसे तय कर सकते हैं?" करण की इसी जिद की वजह से रानी की आवाज को बरकरार रखा गया।

भावुक क्षण

करण के सामने रो पड़ीं रानी

भर्राई आवाज में रानी ने करण का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही वो फिल्मों में अपनी असली आवाज कायम रख पाईं। रानी ने बताया कि फिल्म 'गुलाम' में उनकी आवाज डब की गई थी, जिसके बाद करण ने साफ कहा था, तुम्हारी आवाज पसंद है और तुम मेरी फिल्म के लिए खुद डबिंग करोगी। बातचीत के दौरान रानी की आंखें नम हो गईं, जिसके बाद करण अपनी सीट से उठे और उन्हें गले लगाया।

किरदार

रानी ने अपने मजबूत किरदारों का किया जिक्र

बातचीत के दौरान रानी ने अपनी उन मजबूत भूमिकाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने समाज में बदलाव लाया। उन्होंने 'हिचकी', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'तलाश', 'कभी अलविदा ना कहना' और 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' जैसी फिल्मों पर बात की। बता दें कि पिछले साल अगस्त में रानी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। अब रानी 'मर्दानी 3' लेकर आ रही हैं, जो 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

