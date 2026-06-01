कान्स में 'रंगो बिबाहो' ने बटोरी सुर्खियां, रिश्तों की बदलती कहानी का ट्रेलर-पोस्टर जारी मनोरंजन Jun 01, 2026

'रंगो बिबाहो' ने हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की है। इस दौरान फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर दोनों ही जारी कर दिए गए हैं।

अमिताभ चटर्जी के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी फिल्म आजकल के रिश्तों, शादी और अकेलेपन पर आधारित है। इसमें व्यंग्य के साथ-साथ दिल को छू लेने वाले पल भी देखने को मिलेंगे।