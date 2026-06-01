कान्स में 'रंगो बिबाहो' ने बटोरी सुर्खियां, रिश्तों की बदलती कहानी का ट्रेलर-पोस्टर जारी
मनोरंजन
'रंगो बिबाहो' ने हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की है। इस दौरान फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर दोनों ही जारी कर दिए गए हैं।
अमिताभ चटर्जी के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी फिल्म आजकल के रिश्तों, शादी और अकेलेपन पर आधारित है। इसमें व्यंग्य के साथ-साथ दिल को छू लेने वाले पल भी देखने को मिलेंगे।
कान्स के पवेलियन में 'रंगो बिबाहो' को मिली खास पहचान
फिल्म में देशा नंदी, अमृता मुखोपाध्याय, पार्थ सारथी चंद्र और जगन्नाथ चक्रवर्ती मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। कान्स में CII इंडियन पवेलियन और भारत पवेलियन में भी इसे खास तौर पर पेश किया गया, जिसने फिल्म निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का काफी ध्यान अपनी ओर खींचा।
यह कहानी आधुनिक समाज में निजी रिश्तों के बदलते स्वरूप पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती है।