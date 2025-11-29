LOADING...
रणदीप हुड्डा बनने वाले हैं पापा

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द आएगा नन्हा मेहमान

लेखन नेहा शर्मा
Nov 29, 2025
12:12 pm
क्या है खबर?

अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है। शादी के 2 साल पूरे होते ही इस जोड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनकी जिंदगी में जल्द ही एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। उनका ये सफर प्यार, रोमांस और रोमांच से भरा रहा है। अब इस जोड़ी की खुशियों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

पोस्ट

रणदीप ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

रणदीप ने 29 नवंबर 2023 को इंफाल में लिन संग शादी रचाई थी। अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा कर माता-पिता बनने का ऐलान किया। रणदीप-लिन ने अपनी तस्वीर साझा कर लिखा, '2 साल प्यार, रोमांच, और अब... एक नन्हा सा शरारती मेहमान रास्ते में है।" इस खुशखबरी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सितारे तक इस जोड़ी को लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ख्वाहिश

ढेर सारे बच्चे चाहते हैं रणदीप

लिन, रणदीप से 10 साल छोटी हैं। रणदीप जहां 49 साल के हैं, वहीं लिन की उम्र 39 साल है। लिन के साथ शादी के बंधन में बधंने से पहले रणदीप ने कहा था, "मेरी बस 2 इच्छाएं हैं। पहली ढेर सारे बच्चे और दूसरी ढेर सारी खुशियां। हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं और अब इस दोस्ती को परिवार में बदलकर बहुत खुश हैं।" अब जबकि रणदीप पापा बनने वाले हैं तो वो सातवें आसमान पर हैं।

रिश्ता

रणदीप और लिन की मुलाकात और प्यार

रणदीप और लिन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी। दाेनों लॉकडाउन में साथ रह रहे थे। साल 2022 में दिवाली की बधाई के साथ ही रणदीप ने लिन के साथ अपना रिश्ता सार्वजनिक किया था। रणदीप और लिन लैशराम की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में हुई थी और फिर दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया।

नाम

लिन लैशराम फिल्मी दुनिया में नहीं बना पाई पहचान

मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली लिन एक्टिंग के साथ मॉडलिंग भी करती हैं। वो बिजनेसवुमन भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि, उन्हें कम ही लोग जानते और पहचानते हैं। लिन ने 'रंगून', 'मैरी कॉम' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में की हैं। उन्होंने 'हैट्रिक' और विशाल भारद्वाज की फिल्म 'मटरू की बिजली का मन डोला' में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था। हालांकि, उन्हें इन फिल्मों से कुछ खास पहचान मिल नहीं पाई।

