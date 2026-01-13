मिड-डे से बातचीत में एक सूत्र ने कहा, "रणदीप ने इस भूमिका के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। दुर्भाग्यवश, उनके हिस्से की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले निजी परेशानी आ गई। यह घटना पिछले अप्रैल में 'जाट' (2025) की रिलीज के समय की है।" उन्होंने आगे कहा, "रणदीप अपनी निजी जिंदगी और लिन (उनकी पत्नी लैशराम) की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इस कारण, उन्होंने अपनी निजी जरूरतों को आगे रखा।"

कास्टिंग

रणदीप के बाहर होने से निर्माताओं को करनी पड़ी दूसरी कास्टिंग

सूत्र ने आगे बताया कि रणदीप का 'ओ रोमियो' से बाहर निकलने का फैसला बेहद मित्रतापूर्ण था। उनके बाहर होने के तुरंत बाद, दूसरे अभिनेता को कास्ट किया गया। अविनश तिवारी इस परियोजना का हिस्सा बन गए जो फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। विक्रांत मैसी, तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल समेत कई सितारे इस परियोजना का हिस्सा हैं। शाहिद की यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है।