क्या 'धुरंधर 2' के सामने पस्त हो जाएगी 'रामायण'?

'धुरंधर 2' से 4 गुना सुस्त 'रामायण' की रफ्तार, क्या बॉक्स ऑफिस पर बिगड़ेगा खेल?

लेखन नेहा शर्मा 07:23 pm Oct 24, 202607:23 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर, यश और साई पल्ल्वी अभिनीत 'रामायण: पार्ट वन' की एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू हो चुकी है। दिवाली पर रिलीज होने जा रही इस भव्य फिल्म ने 11 दिन पहले ही 1 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 7.7 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। हालांकि, प्री-सेल्स के इस शानदार आंकड़े के बावजूद इसकी रफ्तार इस साल रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के मुकाबले काफी धीमी है।