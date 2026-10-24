'धुरंधर 2' से 4 गुना सुस्त 'रामायण' की रफ्तार, क्या बॉक्स ऑफिस पर बिगड़ेगा खेल?
क्या है खबर?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर, यश और साई पल्ल्वी अभिनीत 'रामायण: पार्ट वन' की एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू हो चुकी है। दिवाली पर रिलीज होने जा रही इस भव्य फिल्म ने 11 दिन पहले ही 1 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 7.7 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। हालांकि, प्री-सेल्स के इस शानदार आंकड़े के बावजूद इसकी रफ्तार इस साल रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के मुकाबले काफी धीमी है।
रणनीति
'धुरंधर: द रिवेंज' के 24 घंटे में ही बिक गए थे 1.4 लाख के टिकट
आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज की एक बेहद अनोखी रणनीति अपनाई थी। फिल्म के पेड प्रिव्यूज के लिए एडवांस बुकिंग रिलीज से 2 हफ्ते पहले 7 मार्च को ही खोल दी गई थी।
इस रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि महज 24 घंटे के भीतर फिल्म के 1.4 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए, जिसमें 90 हजार टिकट सिर्फ प्रमुख नेशनल सिनेमा चेन्स से थे।
रामायण
'रामायण' की 'धुरंधर 2' से 4 गुना सुस्त रफ्तार
फिल्म 'रामायण' के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है।
शुरुआती 4 दिनों में फिल्म के करीब 1.36 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिनमें से 87 हजार टिकट बड़े मल्टीप्लेक्स में बिके।
हालांकि, अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में बुकिंग अभी पूरी तरह नहीं खुली है। आंकड़े भले ही शानदार हों, लेकिन 'धुरंधर 2' ने जितने टिकट सिर्फ 1 दिन में बेचे थे, 'रामायण' को वहां तक पहुंचने में 4 दिन लग गए।
रिकॉर्ड
क्या 'धुरंधर 2' के 200 करोड़ के महारिकॉर्ड को तोड़ पाएगी 'रामायण'?
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का जलवा ऐसा था कि रिलीज से पहले ही दुनियाभर में इसकी 200 करोड़ से ज्यादा की टिकटें बिक चुकी थीं। दूसरी तरफ, 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही 'रामायण' ने अब तक सिर्फ 7.74 करोड़ कमाए हैं।
हालांकि, हिंदी में 15 से 20 प्रतिशत सीटें भर चुकी हैं और कन्नड़ में कुछ जगहों पर सुबह के शो 72 प्रतिशत तक फुल चल रहे हैं। ऐसे में 'रामायण' भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है।