'रामायण' की OTT रिलीज पर आया बड़ा अपडेट

रणबीर कपूर की 'रामायण' मुफ्त में नहीं देख पाएंगे, OTT पर भी देने होंगे पैसे?

लेखन नेहा शर्मा 10:39 am Oct 22, 202610:39 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ये फिल्म दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद फिल्म की OTT रिलीज को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसे देखने के लिए दर्शकों को सामान्य सब्सक्रिप्शन से अलग व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। नियमित स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनने के बजाय ये फिल्म 'पे-पर-व्यू' विकल्प के माध्यम से उपलब्ध होगी।