'रामायण' के लिए रणबीर कपूर ने अपनाया सात्विक जीवन

रणबीर ने भगवान राम का किरदार निभाने के लिए बदला खान-पान, इंदिरा कृष्णन ने खोले राज

लेखन अंशिका शुक्ला 02:52 pm Nov 12, 202602:52 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका के लिए चुने जाने के बाद से ही रणबीर कपूर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, फिल्म में उनका अभिनय देखकर कई आलोचकों की राय बदल गई है। फिल्म में रणबीर की मां का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि भगवान राम की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए रणबीर ने शाकाहारी बनने का फैसला किया था।