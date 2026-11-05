रणबीर पर हावी हुआ 'राम' बनने का डर, बोले- घबराहट ने बुरी तरह घेर लिया था

रणबीर ने बातचीत में कहा, "आप अचानक सचेत हो जाते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और खुद को कैसे पेश कर रहे हैं। इस चक्कर में आप खुद को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं।"

जब रणबीर से पूछा गया कि 'भगवान राम' जैसे आदर्श किरदार के लिए क्या उन्हें खुद पर शक हुआ तो उन्होंने माना कि शुरुआत में आत्म-संदेह और डर ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था।