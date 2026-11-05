'रामायण' रिव्यू: यश के आगे फीके पड़े रणबीर कपूर? राम-सीता की जोड़ी से निराश हुए दर्शक

फिल्म में 'रावण' के किरदार में यश के अभिनय और जटायु के साथ उनके आमने-सामने के युद्ध वाले सीन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

लोग 'जटायु बनाम रावण' सीक्वेंस को फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बता रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'भाई, 'रामायण' का जटायु बनाम रावण सीक्वेंस देखकर तो मेरे पास शब्द ही नहीं बचे! मैं पूरी तरह स्क्रीन से चिपका रहा। वो रोमांच, वो भावनाएं और वो भव्य पैमाना... सच में रोंगटे खड़े हो गए।'