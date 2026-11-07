रणबीर कपूर अब संभालेंगे निर्देशक की कुर्सी

रणबीर कपूर का बड़ा ऐलान, अब निर्देशन में उतरेंगे; बोले- बतौर अभिनेता ये मेरा आखिरी दशक

लेखन नेहा शर्मा 03:21 pm Nov 07, 202603:21 pm

क्या है खबर?

'रामायण: पार्ट 1' के प्रचार के दौरान रणबीर कपूर ने अपने करियर के अगले कदम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अभिनेता ने बताया कि वो एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अगले 2 से 3 सालों में निर्देशक के रूप में कैमरे के पीछे नजर आ सकते हैं। साई पल्लवी के साथ BBCएशियन न्यूज नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि बतौर एक्टर ये उनका आखिरी दशक हो सकता है।