'आदिपुरुष' से पिछड़ी 'रामायण'

'रामायण' पर भारी पड़ी 'आदिपुरुष', प्रभास के आगे क्यों धरा रह गया रणबीर-यश का स्टारडम?

लेखन नेहा शर्मा 02:28 pm Nov 06, 202602:28 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' को दुनियाभर में रिकॉर्ड स्तर पर रिलीज किया गया। आमतौर पर भारतीय फिल्मों को विदेशों में करीब 3 हजार और भारत में 6-7 हजार स्क्रीन मिलती हैं, लेकिन 'रामायण' को भारत के बाहर 50 हजार स्क्रीन और देशभर में 8-9 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इतनी बड़ी रिलीज के बावजूद फिल्म पहले दिन की कमाई में प्रभास की 'आदिपुरुष' से पीछे रह गई। हालांकि, इसे दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली।