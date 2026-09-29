रणबीर कपूर ने बताया 'रामायण' में राम की भूमिका निभाना क्यों है बेहद खास

रणबीर कपूर और नीतेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं। वे इसे सिर्फ एक आम भूमिका नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं।

अभिनेता रणबीर ने बताया कि वे भगवान राम के क्षमाशील स्वभाव से बहुत प्रेरणा लेते हैं और इस कहानी में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं।

वहीं, दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल ने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस किरदार की भावना को बखूबी समझा है।

निर्देशक नीतेश तिवारी ने भी माना कि भगवान राम के लिए कलाकार चुनना मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें लगता है कि रणबीर इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।