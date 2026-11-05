'रामायण' हिंदी में दिखेगी पूरी, अंतरराष्ट्रीय संस्करण से काटे गए गाने-सीन? सितारों ने खोला राज
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश ने 'रामायण' के नए अंतरराष्ट्रीय संस्करण पर चर्चा की है। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए, फिल्म के अंग्रेजी संस्करण को 30 मिनट छोटा कर दिया गया है, यानी इसमें गाने और कुछ सीन हटा दिए गए हैं।
रणबीर ने मजाक में कहा कि अगर आप 'पूरी' रामायण का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इसे हिंदी में देखें। साई ने भी बताया कि इन बदलावों का असर सिर्फ संगीत पर नहीं, बल्कि कहानी के कुछ खास पलों पर भी पड़ा है।
'रामायण' का दूसरा भाग कब होगा रिलीज?
यश ने समझाया कि उनकी टीम चाहती थी कि जो दर्शक रामायण के सभी किरदारों से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए कहानी समझना आसान रहे, इसीलिए फिल्म में कुछ एडिटिंग करनी पड़ी।
यह फिल्म एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। इसका बजट 4,000 करोड़ रुपये है और इसमें रणबीर, साई के साथ सनी देओल और रवि दुबे जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं।
फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को रिलीज हो गया है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 में आएगा। हिंदी संस्करण में सभी संगीतमय हिस्से बरकरार रहेंगे, जिसमें एआर रहमान का गाया 'जय जय राम' गाना भी शामिल है।