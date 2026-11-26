अमित शाह से मिली 'रामायण' फिल्म की टीम

'रामायण': दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे रणबीर कपूर-साई पल्लवी, निर्माता भी रहे साथ

लेखन ज्योति सिंह 12:40 pm Nov 26, 202612:40 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' रिलीज के बाद से सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इसने अब तक दुनियाभर में 1,755 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। इस बीच फिल्म के कलाकार रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक भी मौजूद रहे। पौराणिक महाकाव्य के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की झलकियां साझा की हैं।