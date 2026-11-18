रणबीर अब सिर्फ वजन उठाने तक सीमित नहीं हैं। उनकी ट्रेनिंग में अब स्ट्रेंथ, मोबिलिटी वर्क और सेंसई संदीप देसाई के साथ ताई ची भी शामिल की गई है।

इससे उन्हें अपने किरदार में और ज्यादा संतुलन और सहजता लाने में सहायता मिलेगी। 'रामायण' का पहला भाग, जिसे नितेश ने ही निर्देशित किया था, 5 नवंबर, 2026 को रिलीज हुआ था।

इसमें रणबीर ने भगवान राम, साईं पल्लवी ने सीता, यश ने रावण और रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल निभाया था।

फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा। इस शानदार कहानी के अगले पड़ाव को जानने के लिए फैंस अभी से काफी उत्साहित दिख रहे हैं।